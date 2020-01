In Tolo Tolo manca Gennaro Nunziante ma non c’è neanche Checco Zalone (Di martedì 21 gennaio 2020) Mai fare l’errore di sciogliere una formula che funziona, il rischio è che si capisca chi era quello necessario. Succede per le band musicali, per i gruppi comici, per squadre di calcio e allenatori, per i copy e gli art nella pubblicità e anche per i team collaudati nei film. In genere quando ce l'hai, mai disfarsi del sarto, di quello che cuce, che mette tutto insieme e gli dà una forma. Forma che manca a questo Tolo Tolo. Primo film di Luca Medici da solo dietro la macchina, primo film in cui manca Gennaro Nunziante e primo film in cui manca pure “Checco Zalone”, almeno quello creato dalla loro collaborazione. Quel Checco irresistibile di Sole a Catinelle in Tolo Tolo non c’è più, c’è uno che gli somiglia, che fa un film lungo, sbadigliante, senza ritmo, con battute e trovate comiche di una debolezza sconfortante, quasi sempre da catalogare come forzature. Lo guardi e ... optimaitalia

infoitcultura : 'Tolo tolo' perde la prima posizione: boom di incassi per 'Me contro te' - infoitcultura : Box Office Italia: i Me contro Te battono Tolo Tolo di Zalone, Hammamet sale sul podio - infoitcultura : Me contro Te superano Checco Zalone: addio record per Tolo Tolo -