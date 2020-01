Facebook, parla il suo lobbista Nick Clegg: “Il pericolo del futuro sono i deepfake. Legittima la nostra scelta di oscurare CasaPound” (Di martedì 21 gennaio 2020) Facebook avvia la strategia 2020 dall’Europa e – dall’Italia per la prima volta – lo fa con il suo vice presidente degli Affari Globali (sostanzialmente il suo maggiore lobbista), Nick Clegg. Oggi dipendente di Menlo Park ma già ex vice primo ministro britannico, è intervenuto alla università Luiss di Roma per un keynote speech dal titolo “The Fight for the Soul of the Internet”. Dall’Italia, l’emissario di Zuckerberg ha lanciato diversi messaggi a Bruxelles e alla stessa Commissione che a dicembre (via Antitrust) ha avviato una inchiesta preliminare sulla raccolta e la commercializzazione dei dati: “Abbiamo sbagliato e dobbiamo cambiare – è la sintesi dell’intervento – ma le regole europee così come sono non vanno bene”. A partire dalla privacy. L’intervento – Il 51enne è anche anche un ex negoziatore commerciale della Commissione Ue ed è stato ... ilfattoquotidiano

