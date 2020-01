Coppa Italia, Napoli-Lazio 1-0. Gli azzurri danno un calcio alla crisi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Coppa Italia, Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali e il risultato della sfida tra partenopei e biancocelesti. Napoli – Coppa Italia, Napoli-Lazio 1-0. La squadra di Gennaro Gattuso affronta e batte i bancocelesti in una sfida chiave per i partenopei. Novanta minuti di spettacolo, emozioni intense e bel calcio regalano agli azzurri l’accesso alle semifinali. Gennaro Gattuso Coppa Italia, Napoli-Lazio: risultato, marcatori e tabellino Napoli-Lazio 1-0 Marcatori: 1′ Insigne L. Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka (22′ Luperto), Demme, Zielinski; Callejon (68′ Elmas), Milik, Insigne L. (77′ Fabian Ruiz) All. Gattuso Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (70′ Patric); Lazzari, Milinkovic-Savic S., Leiva, Parolo, Lulic (76′ Jony); Caicedo (55′ Correa), Immobile. All. ... newsmondo

CarloCalenda : La politica in Italia è arte mistica. Per praticarla non devi innanzitutto essere un “tecnico”, cioè saper fare qua… - GOAL_ID : 25 musim, 1 klub, 25 trofi, 1 Paolo Maldini ?? ?????????????? Serie A ?? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ?????????? Europ… - sscnapoli : ?? #NapoliLazio, sarà diretta dall'arbitro #Massa di Imperia ?? -