Volano stracci tra Nina Moric e la madre di Luigi Favoloso - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roberta Damiata Primo vero incontro scontro tra Nina Moric e Loredana, la madre di Luigi Favoloso, accusata dalla modella di aver architettato insieme al figlio il suo allontanamento È scomparso da 22 giorni, ma se ne parla talmente tanto che forse Luigi Mario Favoloso è più presente in tv ora di quando era insieme a Nina Moric. Ed è proprio l’ex compagna, Nina Moric, che per la prima volta stasera a “Live Non è la d’Urso” ha la possibilità di incontrarsi insieme alla ex “suocera”, Loredana con cui non corre assolutamente buon sangue tanto che a parlare è prima la mamma di Luigi mentre Nina ascolta tutto dietro le quinte. In studio con Loredana c’è Alessandra Mussolini e anche Luigi Nuzzi di “Quarto Grado” trasmissione che, come molte altre, si è interessata alla scomparsa (ormai acclarato volontaria) di Luigi Mario Favoloso che proprio pochi giorni fa ha chiamato la ... ilgiornale

emimatite : RT @SkalRockblock: Volano li stracci !!! Harry e Meghan, la Regina detta le condizioni del divorzio dalla casa reale - marsinastretta : RT @cleoliv24: @ahoy_boy98 Cosa?? Alla fine scalciava con i piedi Cucuzza ???? Tanto che è la Rusic ha detto ma che qui volano gli stracci .… - cleoliv24 : @ahoy_boy98 Cosa?? Alla fine scalciava con i piedi Cucuzza ???? Tanto che è la Rusic ha detto ma che qui volano gli… -