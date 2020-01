Sono le Venti, Conte sul Nove: “Gregoretti? Ho già chiarito mio coinvolgimento. Salvini ha rivendicato sua competenza specifica su sbarco” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Ho già chiarito sul mio coinvolgimento, poi non mi posso sostituire alle decisioni di Salvini, della Giunta o dell’Aula”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, ospite in collegamento di “Sono le Venti”, la nuova trasmissione d’informazione di Peter Gomez, in onda dal lunedì al venerdì sul Nove. “In questo caso – ha aggiunto – il ministro aveva fatto approvare un Decreto sicurezza bis. Salvini ha rivendicato anche pubblicamente come una sua competenza specifica il se e quando far sbarcare le persone a bordo della Gregoretti” Rivedi la puntata integrale di Sono le Venti su Dplay L'articolo Sono le Venti, Conte sul Nove: “Gregoretti? Ho già chiarito mio coinvolgimento. Salvini ha rivendicato sua competenza specifica su sbarco” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

petergomezblog : Peter Gomez ci presenta #sonoleventi: “Il giornalismo deve rialzare la schiena' - - LaStampa : Sette regioni su venti arrivano al 65% di differenziata fissato dalla normative. Salto in avanti per Sicilia e Moli… - patriziafloris6 : RT @fattoquotidiano: Sono le Venti, Conte sul Nove: “Gregoretti? Ho già chiarito mio coinvolgimento. Salvini ha rivendicato sua competenza… -