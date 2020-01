Paolo Bonolis ci ricasca, prende a schiaffi Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti un altro! [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il grande successo di Avanti un altro! La nona edizione di Avanti un altro! è iniziata alla grande. Infatti dallo scorso 6 gennaio 2020 ad oggi Paolo Bonolis e Luca Luarenti sono riusciti a risollevare gli ascolti in calo dell’ultimo mese. La simpatia dei conduttori, ma anche la presenza dei vari componenti del mini-mondo sono un mix perfetto per far trascorrere un’ora d’allegria per i telespettatori di Canale 5. Complici sono anche i siparietti che il marito di Sonia Bruganelli ha con il Bonus, ovvero Daniel Nilsson. Andiamo a vedere cosa è accaduto. Paolo Bonolis schiaffeggia il Bonus Daniel Nilsson Dopo un divertente battibecco avvenuto nella scorsa stagione, qualche giorno fa ad Avanti un altro! si è ripetuta la cosa. Ebbene sì, Paolo Bonolis ha dato ancora una volta uno schiaffo a Daniel Nilsson. Per quale ragione? Il conduttore romano non ha gradito la reazione ... kontrokultura

