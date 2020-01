Né Alisson, né Courtois: è Rajkovic il portiere con più clean sheet in Europa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono 9 le volte in cui Alisson Becker, Thibaut Courtois e Jan Oblak hanno mantenuto la propria porta inviolata in questa stagione in Premier League e Liga fin qui, ma ad oggi in vetta alla classifica dei clean sheet dei cinque principali campionati europei c’è il portiere del Reims, Pedrag Rajkovic, alla prima stagione in Ligue 1. In Serie A al momento ‘comandano’ invece Samir Handanovic, Gigio Donnarumma e Juan Musso. fanpage

PaoloCond : @LuppiMusso Si, ma è un discorso che vale per parecchie altre squadre. Pensa alla Roma con Salah, Alisson, Pjanic e… -