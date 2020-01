NBA 2019-2020, buone notizie per i Lakers: Anthony Davis torna in campo contro Boston (Di lunedì 20 gennaio 2020) buone notizie per i Los Angeles Lakers che riabbracceranno Anthony Davis per il classico di stasera, ciliegina sulla torta della serata dedicata a Martin Luther King, contro gli storici rivali dei Boston Celtics. Il sodalizio del lato gialloviola di LA ha dovuto fare a meno del suo lungo, il quale sta viaggiando a 27 punti e 9,5 rimbalzi di media a partita, per cinque match, ma è ancora saldamente in testa alla classifica della Western Conference grazie alle prestazioni stellari di Lebron James. Le due franchigie, le più vincenti nella storia della NBA (guida Boston con 17 titoli, ma LA è subito dietro con 16), sono rivali sin dai tempi in cui i Lakers giocavano a Minneapolis e facevano sovente da sparring partner ai Celtics di Bill Russel che vinsero 11 titoli. Il dualismo è poi proseguito negli anni ’80 con gli scontri tra Larry Bird e Kevin McHale in maglia verde e Magic ... oasport

OA_Sport : NBA 2019-2020, buone notizie per i Lakers: Anthony Davis torna in campo contro Boston - LegendsSelfie : Enrico Ciandri augura una grande fortuna alla carriera di Rutger Hauer Lucca Film Festival aprile 2019!(pomeriggio5… - LegendsSelfie : Enrico Ciandri augura a Rutger Hauer una grande fortuna alla sua carriera futura Lucca Film Festival aprile 2019!(p… -