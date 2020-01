L’insonnia facilita l’osteoporosi: chi dorme poco ha le ossa fragili (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’insonnia attacca le ossa. E mette ancor più a rischio la donna in menopausa, proprio nel periodo in cui le dinamiche ormonali tendono a indebolire la robustezza di vertebre, femore e polso. A mettere in allarme chi proprio non riesce a rimanere a letto almeno per sette ore ogni notte è uno studio condotto all’Università Statale di New York di Buffalo, apparso sulla rivista Journal of Bone Research. Più a rischio chi dorme meno di cinque ore Studiando oltre 11.000 donne che avevano superato i 50 anni (ma sotto gli 80), gli esperti americani sono riusciti a stabilire la “soglia” che porta l’osso a rischiare di più di diventare fragile e quindi “rompersi” anche dopo un trauma minimo, come appunto avviene nelle fratture osteoporotiche. Per giungere a questo risultato a tutte le donne è stato sottoposto un questionario che ha preso in esame non solo la durata del riposo notturno ma anche ... dilei

