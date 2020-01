La capsula Crew Dragon supera il test di sicurezza: SpaceX potrebbe portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale a partire da aprile [VIDEO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) SpaceX ha completato con successo l’ultimo grande test della sua capsula Crew Dragon prima di poter lanciare degli astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nei prossimi mesi. L’azienda fondata e guidata da Elon Musk ha simulato una fuga di emergenza nei cieli sopra Cape Canaveral, in Florida. Un razzo Falcon 9 è decollato normalmente, ma dopo pochi minuti, la capsula Crew Dragon, con un paio di manichini a bordo, è stata catapultata fuori a 20km di altezza. I potenti propulsori della capsula l’hanno allontanata dal pericolo, mentre i motori del razzo sono stati volutamente spenti e il Falcon 9 è precipitato fuori controllo, esplodendo in un’enorme palla di fuoco e schiantandosi nell’Atlantico (vedi video in fondo all’articolo). La capsula ha raggiunto un’altezza di 44km prima di paracadutarsi nell’oceano, mettendo fine al test. Entro pochi minuti, una nave ... meteoweb.eu

