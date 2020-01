Campobasso, ragazza partorisce nel bagno della scuola (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nella giornata di sabato diciotto gennaio, nell’istituto superiore di Corso Bucci, a Campobasso, una ragazza di soli diciassette anni, incinta al sesto mese di gravidanza, ha dato alla luce il suo bambino, nel bagno della scuola. Una sua compagna ha allertato subito gli insegnanti ed i soccorritori. Una vicenda che ha dell’incredibile e che ha lasciato tutta la comunità a bocca aperta. Mamma e neonato ora stanno bene e sono monitorati dai medici. In base alle informazioni che sono emerse nelle scorse ore, nella mattinata di sabato, intorno alle dieci e trenta, la ragazza era a scuola e stava seguendo la lezione. All’improvviso, però, è stata colpita da un malore ed ha chiesto alla sua professoressa di andare in bagno. I suoi compagni, il suo fidanzato, la sua famiglia e gli insegnanti, non erano a conoscenza della sua gravidanza. Infatti, una volta arrivata nel ... bigodino

