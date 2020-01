Brad Pitt vince ai SAG Awards 2020: "Devo aggiungerlo al mio profilo Tinder" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Brad Pitt vince come miglior attore non protagonista ai Sag Awards 2020 e confessa scherzosamente di voler aggiungere la vittoria al suo profilo Tinder. Brad Pitt celebra il nuovo premio come miglior attore non protagonista confessando di voler aggiungere la vittoria ai SAG Awards 2020 al proprio profilo Tinder. La star di C'era una volta a... Hollywood prosegue la marcia trionfale verso gli Oscar con un nuovo riconoscimento e festeggia dietro le quinte dei SAG insieme all'ex moglie Jennifer Aniston, ma di fronte al pubblico ammicca di nuovo al suo status di single. Ai SAG Awards, Brad Pitt ha avuto la meglio sui colleghi Jamie Foxx (Il diritto di opporsi), Tom Hanks (Un amico straordinario), Al Pacino (The Irishman) e Joe Pesci (The Irishman) ... movieplayer

