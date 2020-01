Va in scena alla Sala Ichòs “Enfant Terribles” (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Con il nuovo anno riprende la stagione teatrale di Sala Ichòs dove ritorna in scena una delle compagnie che già in passato ha presentato i propri lavori nello spazio di San Giovanni a Teduccio, riconfermando un legame di stima e collaborazione. Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 vedremo in scena la Piccola Compagnia della Magnolia che tornerà a Sala Ichòs con “EnfantS TERRIBLES – Carteggi d’amore eretico”, reading a cura di Giorgia Cerruti e Davide Giglio. Enfants Terribles attraversa un carteggio di lettere che Zelda Fitzgerald e Francis Scott Fitzgerald si sono scambiati per oltre vent’anni durante la leggendaria età del jazz americana, quando lei era ricoverata per schizofrenia in manicomio e lui usciva senza sosta da una crisi all’altra di alcolismo. Un’immersione profonda e spietata in una storia d’amore senza limiti, voluttuosa, ... Leggi la notizia su anteprima24

Napoli - lo Stato indietreggia davanti alla baby gang. L’Fsp : scena inguardabile - città fuori controllo : “È inguardabile quella scena dello Stato che a Napoli indietreggia per scelta di fronte alla disobbedienza, alla beffa, alla violenza, all’affermazione della più totale disobbedienza”. Valter Mazzetti, segretario generale dell’Fsp Polizia di Stato , commenta così l’episodio degli agenti aggrediti da un gruppo di ragazzi, a Napoli , nel Borgo Sant’Antonio Abate. “Quale messaggio è arrivato ai cittadini? ...

Gli auguri di Barack Obama alla moglie Michelle per i suoi 56 anni : “In ogni scena sei la mia stella” : Michelle Obama il 17 gennaio ha compiuto 56 anni . Gli auguri più speciali sono arrivati dal marito Barack che sul suo profilo Twitter e Instagram ha pubblicato delle foto con la moglie mentre ridono e si abbracciano. Gli scatti, in bianco e nero, sono stati accompagnati da parole di romanticismo: “In ogni scena sei la mia stella. Tanti auguri , baby!“. La coppia sembra felice e complice: sorrisi che smentiscono del tutto le voci dello ...

M5s - un colpo di scena nella lotta alla leadership dopo Di Maio : "C'è anche Toninelli" : Tra chi viene espulso, chi abbandona e i fallimenti elettorali, la situazione all'interno del Movimento 5 stelle rivela un sentimento diffuso: l'astio nei confronti della leadership di Luigi Di Maio . Il capo politico grillino, nonché ministro degli Esteri, potrebbe lasciare il timone di comando, sop

Lavoro Da Sogno In Un’Isola Irlandese Alla Ricerca Di Due Custodi Per Tre Residenze In Uno scena rio Da Favola : Capita delle volte di voler cambiare vita, magari trasferirisi su un’isola che offre uno Scenario da Favola , immersi nel verde e nella natura, può essere una buona occasione per chi avrebbe voglia di candidarsi ad un annuncio di Lavoro lanciato proprio in questi giorni sul sito web dell’isola di Great Basket che si trova presso la costa occidentale Irlandese . L’annuncio prevede la Ricerca di due Custodi che dovrebbero avere ...

Svelato un retro scena sul principe Harry : "Si sentiva già escluso dalla famiglia reale" - : Francesca Galici Nuovi retorscena sul principe Harry , che già dal 2015 sarebbe stato infelice a corte, sentendosi fuori dalle dinamiche principali della famiglia Continuano le indiscrezioni legate al principe Harry e alla sua rinuncia allo status di senior nella famiglia reale. L'ultima a parlare è stata Tina Brown, ex direttore di Vanity Fair, che in passato ha conosciuto e parlato con il principe Harry , il quale le ha fatto ...

Processo Consip - colpo di scena alla prima udienza. I giudici chiedono di trasferire il procedimento a un altro collegio. Tra gli imputati ci sono Lotti e Del Sette. Si tornerà in aula il 3 marzo : colpo di scena alla prima udienza del Processo per il caso Consip che vede imputate cinque persone, tra cui l’ex ministro dello Sport ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luca Lotti , e l’ex comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette. I giudici hanno, infatti, disposto il trasferimento del procedimento ad altro collegio fissando al 3 marzo la nuova udienza davanti alla ottava sezione penale ...

Il Murder Ballad con la regia di Ario Avecone di scena al Teatro Sala Pasolini : Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Avecone , Fabrizio Voghera, Myriam Somma, Martina Cenere, Valentina Naselli e Jacopo Siccardi. La direzione musicale è di Cosimo Zannelli. Il musical approda in Italia grazie al regista, autore e produttore Ario Avecone , ideatore del musical immersivo, che da 7 anni porta in scena “Amalfi 839AD” e il suo seguito “Rebellion” presso l’Arsenale della Repubblica di Amalfi, con grande successo di pubblico e ...

Gli scena ri aperti dalla morte di Soleimani : Il comandante delle Quds Force, unità del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) iraniane, il generale Qassem Soleimani , è stato ucciso venerdì 3 gennaio da un raid ordinato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull'aeroporto internazionale della capitale irachena Baghdad, secondo quanto riferito dal Pentagono e dalla Casa Bianca. di GIUSEPPE GAGLIANO Soleimani , 62 anni, non solo aveva coordinato le operazioni ...

Gli scena ri aperti dalla morte di Soleimani : Il comandante delle Quds Force, unità del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) iraniane, il generale Qassem Soleimani , è stato ucciso venerdì 3 gennaio da un raid ordinato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull'aeroporto internazionale della capitale irachena Baghdad, secondo quanto riferito dal Pentagono e dalla Casa Bianca. di GIUSEPPE GAGLIANO Soleimani , 62 anni, non solo aveva coordinato le operazioni ...

Iran - 35 morti alla sepoltura di Qassem Soleimani. Gli islamici giurano vendetta : "13 scena ri da incubo" : È stata rinviata la sepoltura di Qassem Soleimani, il generale ucciso venerdì 3 gennaio in un raid aereo americano vicino all'aeroporto di Baghdad. Come riportato d alla televisione Iran iana, milioni di persone erano presenti alla cerimonia di sepoltura , che è stata però interrotta a causa dei 35 mor

scena RIO/ Conte si affida al Pd in Emilia e prepara il posto alla Lega : Conte continua a rinviare tutti i dossier. Non può farlo però con la Libia e con il no di Renzi alla riforma della prescrizione. Gli resta solo l' Emilia

F1 - Ferrari verso il futuro : Leclerc e Vettel partono alla pari. E Binotto svela un retro scena sul Brasile : Ferrari , Vettel e Leclerc partiranno alla pari. Prime polemiche sulla nuova monoposto (che agevolerebbe il tedesco). E Binotto svela un retroscena sul Gp in Brasile . È tempo di iniziare a pensare seriamente al futuro in casa Ferrari , dove Binotto ha fatto definitivamente (?) luce sulla prossima stagione ribadendo come per il prossimo campionato non ci saranno favoriti. Sebastian Vettel e Charles Leclerc partiranno alla pari e saranno i ...

Incidente Bolzano - la romana di 26 anni sopravvissuta alla strage : “Sembrava una scena di guerra” : Giovanna, romana di ventisei anni , è sopravvissuta all' Incidente mortale avvenuto a Lutago, nei pressi di Brunico, in valle Aurina in provincia di Bolzano questa notte dove hanno perso la vita sei giovani tedeschi falciati da un'Audi guidata da un ventisettenne ubriaco al volante che è stato arrestato.Continua a leggere

Valle Aurina - parla l’italiana sopravvissuta alla strage : “Sembrava il terremoto - una scena di guerra. Volavano vetri e pezzi di carrozzeria” : Il boato simile a un “ terremoto ”, vetri e pezzi di carrozzeria che Volavano ovunque. “Una scena di guerra”, la chiama Giovanna, la 26enne romana sopravvissuta alla strage di Lutago, vicino a Brunico, provocata da un 28enne che era alla guida di un’Audi TT e ha investito una comitiva di giovani tedeschi mentre rientrava in hotel dopo una serata in discoteca. L’unica italiana coinvolta nell’incidente, ...

Caterina Balivo “peggio della D’Urso” - la stoccata alla collega va in scena sui social : «Programma vecchio» : Ruggini tra colleghe? Caterina Balivo e Barbara D’Urso vengono inevitabilmente accostate sui social, dove la padrona di casa di Vieni da me non si esime dal rispondere alle osservazioni dei followers in merito alla spietata concorrenza con la signora di Mediaset. I pomeriggi di Canale 5 sono ormai da tempo monopolio assoluto della amatissima – quanto contestata – D’Urso, e il paragone con il programma della Rai è spesso frequente sulla bocca dei ...

FGer28 : RT @AndreaBest7: Brutte merde @Udinese_1896 .. contro la Juve avete messo in scena il presepe vivente mentre contro il #Milan come sempre g… - AndreaBest7 : Brutte merde @Udinese_1896 .. contro la Juve avete messo in scena il presepe vivente mentre contro il #Milan come s… - ParmaLiveTweet : Gozzano-Pistoiese, Faggiano in tribuna per osservare Crespi: Tra i migliori in campo di Gozzano-Pistoiese, gara and… -