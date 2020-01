PAGELLE Juventus Parma: Ronaldo mortifero, Kulusevski spento VOTI (Di domenica 19 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Juventus Parma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juventus e Parma, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Cristiano Ronaldo FLOP: Darmian VOTI Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, De Ligt 7, Alex Sandro 6 (21′ Danilo 6,5); Rabiot 6,5, Pjanic 6, Matuidi 6; Ramsey 6 (59′ Higuain 6); Dybala 7 (80′ Douglas Costa), Ronaldo 7,5. All. Sarri 6,5 Parma (4-3-3): Sepe 5,5; Darmian 5, Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 5,5; Hernani 5,5, Scozzarella 5,5 (66′ Sprocati 5,5), Kurtic 6; Kulusevski 5,5 (88′ Siligardi sv), Inglese 6 (44′ Cornelius 6,5), Kucka 6. All. D’Aversa 6 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

