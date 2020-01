La giunta leghista di Civita Castellana taglia i viaggi a Auschwitz (Di domenica 19 gennaio 2020) La giunta leghista di Civita Castellana ha tagliato i fondi per i viaggi ad Auschwitz degli studenti di zona. Una decisione che ha sollevato la protesta di professori e studenti che hanno avviato una raccolta di firme per contestare la decisione dell’amministrazione di destra guidata da Franco Caprioli. E due consiglieri che hanno combattuto per ripristinarli sono stati presi a insulti su Facebook. La giunta leghista di Civita Castellana taglia i viaggi a Auschwitz I viaggi ai campi di concentramento in dieci anni hanno portato trecento studenti in quelle zone. “E’ stato uno sforzo imponente per un comune di 17 mila abitanti. Ma necessario, ancora di più vista l’attuale situazione italiana. Non si abbassa la guardia davanti all’antisemitismo. Non è questo il momento. Sarebbe bastato parlare anche solo con uno di questi ragazzi per capirne ... Leggi la notizia su nextquotidiano

