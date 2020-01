Forse una lite: viene investito ed ucciso. Il corpo lì, sulla strada, a Potenza (Di domenica 19 gennaio 2020) Un tifoso della Vultur Rionero, è stato investito da un’auto sulla quale viaggiavano alcuni tifosi del Melfi. E’ successo nei pressi di Vaglio di Basilicata. Un incidente casuale o una lite fra ultrà? Morire per una passione, oppure per una casualità. Sarà questa la domanda che si faranno gli investigatori per spiegare l’incidente a Vaglio … L'articolo Forse una lite: viene investito ed ucciso. Il corpo lì, sulla strada, a Potenza proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

