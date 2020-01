Comunità islamiche:gravi parole Salvini

Comunità del mondo arabo in Italia e la Confederazione internazionale laica interreligiosa replicano a Salvini,secondo cui l'antisemitismo è accresciuto dall'immigrazione musulmana. "E' un'affermazione molto grave.Abbiamo sempre combattuto terrorismo e antisemitismo con posizioni nette e proposte costruttive", dicono.(Di domenica 19 gennaio 2020) "I musulmani e arabi italiani hanno sempre messo la faccia contro l'antisemitismo. Non vogliamo essere utilizzati come scusa per prendere le distanze dai movimenti di estrema destra". Così ledel mondo arabo in Italia e la Confederazione internazionale laica interreligiosa replicano a,secondo cui l'antisemitismo è accresciuto dall'immigrazione musulmana. "E' un'affermazione molto grave.Abbiamo sempre combattuto terrorismo e antisemitismo con posizioni nette e proposte costruttive", dicono.(Di domenica 19 gennaio 2020)

