Usa, sparatoria nello Utah: 4 morti e un ferito. Arrestato il killer (Di sabato 18 gennaio 2020) Sono quattro le persone rimaste uccise nella città di Grantsville. Un’altra si trova invece in ospedale. La sparatoria iniziata attorno alle 2 di notte, ora italiana. Il tiratore sospettato di aver aperto il fuoco si trova ora in custodia. Secondo il capo della polizia Rhonda Fields ci sarebbe stato un solo assalitore e la città dovrebbe essere fuori pericolo. Fields ha dichiarato che stanno ancora lavorando per informare i familiari delle vittime. Grantsville, una città di circa 11.000 abitanti nello stato dello Utah, si trova a circa 35 miglia a sud-ovest di Salt Lake City nella contea di Tooele. L'articolo Usa, sparatoria nello Utah: 4 morti e un ferito. Arrestato il killer proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

