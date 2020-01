Sfregiata l’opera dell’artista di strada Frog a sostegno del procuratore Gratteri (Di sabato 18 gennaio 2020) L’opera di poster art dello sconosciuto artista di strada calabrese Frog è stata Sfregiata da ignoti. Il ritratto di carta incollato al muro rappresenta il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. Si trova ancora, anche se deturpato, affisso a un muro di via Pannella, nelle vicinanze del Municipio di Crotone. Frog ha realizzato l’opera alla vigilia della manifestazione in sostegno del magistrato, organizzata il 18 gennaio a Catanzaro. Gratteri è stato vittima di attacchi politici e non, dopo i 340 arresti operati nell’ambito dell’inchiesta Rinascita Scott. «La vostra presenza indica sete di giustizia sentita e non gridata o sbandierata», è il messaggio che il procuratore ha rivolto ai manifestanti. Molti politici e rappresentanti delle istituzioni hanno preso parte alla manifestazione. Senza prendere parola, erano presenti i candidati alle ... Leggi la notizia su open.online

