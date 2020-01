Roma, una scuola divide gli alunni per ceto sociale. E in questo modo tradisce il suo ruolo (Di sabato 18 gennaio 2020) di Vera Cuzzocrea* Ha suscitato interesse, in questi giorni, la notizia relativa alla presentazione che una scuola della Capitale forniva di sé sul proprio sito web. Una descrizione che, andando ben oltre la mera descrizione del contesto territoriale in cui era collocata, sfociava in una spiacevole categorizzazione sociale dei diversi plessi, frequentati in un caso da studenti “esclusivamente di ceto medio-alto e figli dell’alta borghesia”, dall’altro “di estrazione sociale medio-bassa” e“con cittadinanza non italiana”. Il problema a oggi parrebbe risolto: il testo incriminato sarebbe stato corretto e alcune voci dal campo avrebbero ribadito un impegno interno orientato in realtà in direzione opposta, ovvero in favore dell’inclusione e dell’integrazione. Resta il dubbio (e occasione per riflettere) che la suddivisione organizzativa e logistica per classi sociali di appartenenza (e non ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

alessioviola : - Una minerale e un caffè, grazie. Ho solo 50 euro, é un problema? -Dovrebbero bastà. #Roma ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Raggiunta una base d'accordo tra #Roma e #Inter per lo scambio #Politano-#Spinazzola - AntoVitiello : Proseguono i contatti tra il #Milan e rappresentanti di #Under della #Roma, anche oggi ci sono stati. Il turco piac… -