Panama, sei bambini e una donna incinta ritrovati in una fossa: torturati e uccisi in un esorcismo (Di sabato 18 gennaio 2020) Una donna e cinque dei suoi figli sono stati rinvenuti nella fossa comune in una giungla della comunità indigena dei Ngabe-Buglé, la più numerosa dello Stato caraibico. Le vittime hanno tra gli 1 e i 17 anni. Le vittime erano state scelte dagli appartenenti della setta “La nuova luce di Dio”: la polizia ha arrestato 10 persone. I corpi di sei bambini e una donna incinta sono stati trovati in una fossa clandestina a Panama, dove è stata individuata una setta religiosa che torturava gli indigeni. I cadaveri appartenevano a bimbi di età compresa tra 1 e 17 anni, La donna incinta era la mamma di cinque di loro. Le vittime facevano tutte parte della comunità indigena dei Ngabe-Buglé, la più numerosa dello Stato caraibico. La fossa è stata trovata in un’area remota vicino alla costa dove ieri la polizia ha arrestato 10 membri di una setta satanica conosciuta come ‘La nuova luce di Dio’. ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

