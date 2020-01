Lutto per Umberto Tozzi, morta la ex compagna e madre di suo figlio (Di sabato 18 gennaio 2020) Terribile Lutto per Umberto Tozzi, che nella giornata del 17 gennaio ha perso la sua ex compagna nonché madre di suo figlio. La notizia che è rimbalzata nelle ultime ore riguarda Serafina Scialò, ritrovata senza vita nella sua abitazione. A dare l'allarme sarebbero stati i colleghi dell'Educantato Uccellis di Udine, dove lavorava, dopo che per alcuni giorni non si era presentata a lavorare. Purtroppo, il tragico epilogo si è consumato nella giornata del 17 quando è stata accertata la scomparsa di Serafina Scialò, classe 1956 ed ex compagna di Umberto Tozzi. Chi è Umberto Tozzi Umberto Tozzi nasce nel 1952 da una famiglia di origini meridionali. Ha due fratelli, Mafalda e Franco, anch'egli cantante degli anni '60. Cresce nella zona torinese di Via Fréjus/Corso Peschiera e comincia a suonare fin da molto giovane, servendosi della sala prove dell'oratorio della chiesa di Gesù ... Leggi la notizia su optimaitalia

