Choc a Napoli: Polizia cacciata dal rione da babygang (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il centro storico di Napoli è sempre più assediato dalla delinquenza e dagli atti vandalici di criminali e babygang. Un nuovo grave episodio di vandalismo si è verificato in largo Sant’Antonio Abbate, nel cuore del centro storico di Napoli. Un gruppetto di ragazzi, evidentemente molto scatenati, ha infatti messo in fuga passanti, turisti e poliziotti che si trovavano in quella zona con urla e atti di teppismo. La babygang, composta da ragazzi molto giovani, ha seminato il caos, compiendo dei veri e proprio gesti vandalici e criminali. Le persone presenti, tra cui turisti e residenti, vista la scena e il comportamento aggressivo dei ragazzi, hanno ben pensato di allontanarsi. La denuncia arriva nel VIDEO pubblicato sui social da Francesco Emilio Borrelli, consigliere della Regione Campania. ... Leggi la notizia su anteprima24

