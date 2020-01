Bologna, avvelenano e uccidono amico per derubarlo: fermati marito e moglie (Di sabato 18 gennaio 2020) Quello che appariva come un decesso naturale dovuto ad arresto cardiaco improvviso si è rivelato invece una decesso causato da una condotta criminale. Per la morte del 63enne Vito Balboni in manette sono finiti un 54enne e un 49enne a cui vengono contestati i reati di rapina pluriaggravata, morte come conseguenza di altro delitto e indebito utilizzo di carte di pagamento. Leggi la notizia su fanpage

