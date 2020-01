Bari-Rieti: probabili formazioni, quote e pronostico (Di sabato 18 gennaio 2020) Bari-Rieti: probabili formazioni, quote e pronostico Bari-Rieti è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Girone C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 19 gennaio allo stadio San Nicola di Bari. Il Bari è spedito e lanciato verso l’unico obiettivo che si è posto ad inizio stagione, quello di ottenere la promozione in Serie B, un traguardo minimo per una squadra con questa storia. Momento positivo per i pugliesi, che arrivano all’appuntamento di Bari-Rieti dopo aver collezionato due pareggi e tre vittorie nelle ultime cinque partite. Riusciranno ad estendere la propria serie di imbattibilità in campionato? Lo stesso non si può dire del Rieti, fanalino di coda di questo Girone C: appena 8 punti in classifica e una situazione negativa che sembra non avere via d’uscita. Sono due le sconfitte consecutive, quattro ... Leggi la notizia su termometropolitico

