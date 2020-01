Uomini e Donne, Carlo Pietropoli: “Lorenzo Riccardi mi ha offeso!” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Carlo Pietropoli si sfoga su Lorenzo Riccardi: “Lui mi ha voluto offendere!” Se il Trono Over può contare su diverse dinamiche per appassionare il pubblico da casa, il Trono Classico fa fatica a creare entusiasmi e soprattutto attese. Nella puntata andata in onda ieri c’è stato uno scontro tra Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi perché il tronista avrebbe trattato male una delle sue corteggiatrici; Carlo si è alzato dal trono andandogli contro e usando toni piuttosto accesi. Al settimanale Uomini e Donne Magazine il tronista si è lasciato andare a uno sfogo: “Lui mi ha voluto offendere e mi ha dato del bamboccione. Parla solo per strappare un applauso e andare a letto contento la sera” Carlo Pietropoli ha poi aggiunto che “è stato lui a iniziare lo scontro. Avremmo potuto dialogare se avesse detto cose intelligenti”. Uomini e Donne, Carlo ... Leggi la notizia su lanostratv

