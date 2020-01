Trasferimento dati da Windows 7 a 10 quando l’aggiornamento non è opportuno (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il passaggio da Windows 7 a 10 potrebbe essere naturale per tanti utenti in questo periodo, considerando il fatto che Microsoft ha annunciato ufficialmente l’intenzione di non supportare con ulteriori aggiornamenti la versione più obsoleta del suo sistema operativo per desktop. Per farvela breve, se siete ancora legati a Windows 7, potrete ancora utilizzare il vostro PC, ma al contempo non potrete più attendervi degli upgrade in grado di mantenere la vostra macchina al passo coi tempi. Le opzioni disponibili con il passaggio da Windows 7 a 10 Sono tre le strade che potrete seguire sotto questo punto di vista. Quella più naturale potrebbe indurvi a passare non solo da Windows 7 a 10, ma anche ad un nuovo PC. Così facendo, si crea l’esigenza di trasferire correttamente i dati dalla vecchia macchina a quella che vi apprestate a comprare. Proprio in questo frangente può tornarvi ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Trasferimento dati da Windows 7 a 10 quando l’aggiornamento non è opportuno - Paolcuc : @ttan_ Quello che mi chiedo è: a quanti altri soggetti C4b avrà trasferito i dati con successivo trasferimento? - GDPR_UE_679 : Con il Regolamento UE 679 per il trasferimento dei dati viene meno il requisito dell'autorizzazione nazionale. Per… -