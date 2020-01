Tecla Insolia a Sanremo 2020 con 8 Marzo (testo) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tecla Insolia a Sanremo 2020 presenterà il brano 8 Marzo nella categoria Nuove Proposte della kermesse dell'Ariston che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Amadeus. Tecla Insolia ha vinto l'edizione 2019 di Sanremo Young con il brano che porterà sul palco dell'Ariston, una conquista che le ha permesso di firmare i suoi prossimi due album con l'etichetta Rusty Records. Chi è Tecla Insolia Tecla Insolia nasce a Varese nel 2005 e da quando è bambina vive con la famiglia a Piombino, dove ha coltivato la sua passione per il canto sin dalla tenera età senza rinunciare ai suoi studi come grafico pubblicitario. Alla passione per la musica accompagna quella per il cinema e la televisione: dopo una piccola apparizione nella serie televisiva L'Allieva in onda su Rai 1 ha recitato nel family-thriller Vite In Fuga con Claudio Gioè e Anna ... Leggi la notizia su optimaitalia

