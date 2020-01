“Sei tutta…”. UeD: Tina pesantissima contro Gemma, che scoppia a piangere. E non è l’unico motivo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Reggetevi forte perché oggi a Uomini e Donne ne succederanno delle belle! Sappiate che dopo il solito sfogo di Gemma dopo la scorsa puntata, Tina è subito partita all’attacco! Secondo l’opinionista, Gemma sceglie sempre uomini più giovani ed è cambiata tanto dalla prima volta che ha partecipato a Uomini e Donne. Subito dopo Tina ha accusato Gemma di aver fatto delle punturine alle labbra, lei ovviamente ha negato ma l’opinionista ha fatto preparare un filmato con tutte le immagini degli anni di Gemma al Trono Over tipo quelle di Striscia la notizia. Naturalmente le immagini hanno emozionato molto la Dama, che poi ha accolto un nuovo corteggiatore. Sul fronte Anna e Mattia, i due proseguono la loro conoscenza e c’è stato un bacio, ma nella registrazione di oggi è venuto fuori che Mattia ha sentito anche ValenTina. Anna ha interrotto subito tutto perché lui ha omesso il bacio e a lei non ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

