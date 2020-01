Sanremo, Amadeus torna a difendersi: «Amo le donne, non sono sessista» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il conduttore non teme le critiche. Dice di non essere sessista e dunque di non aver nulla di cui scusarsi. Dopo la polemica dei giorni scorsi per come ha presentato le 10 donne che ha scelto per affiancarlo al festival di Sanremo (in particolare a proposito di Francesca Sofia Novello, presentata come bella fidanzata di Valentino Rossi), Amadeus ripete: «sono la persona meno sessista sulla faccia della terra. Adoro le donne, sono innamorato da 18 anni della stessa persona, ho una madre che adoro, una figlia di cui sono orgoglioso: nessuno può dire niente sul mio conto». L’occasione era l’appuntamento per gli ascolti riservati agli addetti ai lavori dei brani del Festival di Sanremo. Nei confronti di Amadeus è stata lanciata una petizione su Change.org che chiede la rimozione dal suo ruolo. «Si parlerà molto di donne – aggiunge il conduttore e direttore artistico – e lo ... Leggi la notizia su open.online

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - MonicaCirinna : Da #Amadeus inaccettabile sessismo. La RAI tuteli la pari dignità delle professioniste che ha ingaggiato. Salini, c… - officialmaz : Mentre il mio amico Amadeus viene “processato” per aver presentato una ospite del Festival di Sanremo definendola “… -