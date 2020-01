L’auto radiocomandata incredibilmente realistica (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dimitar Tilev, un assiduo utilizzatore di Reddit, ha realizzato un modello con radiocomando R/C con chip Arduino davvero realistico. Osservando il video qualche riga più in basso è possibile constatare che la vettura, che presenta la carrozzeria dell’americana Oldsmobile Dynamic 88 Wagon, è dotata di molte chicche come le luci degli stop che si accendono in caso di arresto, oltre a essere in grado di derapare. Ma la caratteristica più incredibile che l’inventore è riuscito a ricreare è la sensazione di peso delL’auto, simulata mediante la compressione delle sospensioni. La fisica del movimento delle sospensioni attive (quelle pneumatiche che troviamo sulle vecchie auto americane) è stata ricreata grazie a un accelerometro (che rileva l’accelerazione sugli assi X e Y) e a quattro servomotori collegati a un circuito programmabile Arduino (che riceve i dati dell’accelerometro). In questo ... Leggi la notizia su wired

