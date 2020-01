È DIVENTATA MAMMA A 51 ANNI! Una gioia immensa per la showgirl, si mostra cosi dopo il parto (Di venerdì 17 gennaio 2020) Vi ricordate della bellissima e bravissima Ramona Badescu? C’è una bellissima notizia che la riguarda. L’attrice ormai da tempo vive lontana al mondo dello spetacolo. E’ legata ad un suo connazionale avvocato Narcis Godeanu, stanno insieme dal 2016. Ma loro si conoscevano già da parecchi anni, nel periodo in cui lui venne in italia incontro’ il ministro della Giustizia Mastella e l’attrice fu nominata consigliere dal sindaco di Roma Alemanno. Si sono rivisti dieci anni dopo in un bar di Bucarest, e da quell’incontro è scoppiato l’amore tra i due. (Continua…) Un amore che ormai va avanti da ben 14 anni un amore che si è fortificato sempre di più, compiendo un piccolo miracolo che ha completamente riempito e stravolto la vita. Realizzando un sogno che per lei ormai sembrava non essere più possibile perché alla veneranda età di 51 anni ci ... Leggi la notizia su howtodofor

