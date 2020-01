Dwayne Johnson rompe il silenzio sulla morte del padre: "Un grande dolore" (Di venerdì 17 gennaio 2020) L'attore Dwayne Johnson ha commentato online la morte del padre con un post in cui sottolinea quanto stia soffrendo. Dwayne Johnson ha voluto ricordare il padre Rocky, morto all'età di 75 anni, con un emozionante messaggio condiviso su Instagram in cui affronta pubblicamente la triste perdita subita pochi giorni fa. Rocky Johnson è stato un wrestler dal 1964 al 1991 e, dopo il suo ritiro dal ring, ha lavorato con Patt Patterson per allenare il figlio, successivamente diventato un wrestler in grado di conquistare otto volte il titolo WWE Championship e in cinque occasioni WrestleMania. Dwayne Johnson, star di film come Fast and Furious e Jumanji - Benvenuti nella giungla, ha dichiarato: "Ti voglio bene. Hai superato le barriere ... Leggi la notizia su movieplayer

