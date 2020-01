Concorsi pubblici 2020 in Lombardia: i bandi attivi e in scadenza (Di venerdì 17 gennaio 2020) La regione Lombardia indice nuovi Concorsi pubblici per l’anno 2020. L’anno in corso è già molto interessante dal punto di vista occupazionale: si apriranno infatti molte opportunità lavorative nel settore dei Concorsi pubblici per oss, infermieri e tante altre figure professionali. La regione Lombardia sarà al centro di questa nuova ventata di assunzioni e offrirà molte possibilità sia ai giovani laureati che al personale diplomato. Oltre all’incremento del numero di pensionati, a dare impulso alle assunzioni pubbliche in questo anno saranno anche le necessità dei singoli comuni ed enti pubblici territoriali di aumentare il proprio organico. I bandi di concorso pubblici 2020 per la Lombardia saranno tutti presenti nella Gazzetta Ufficiale e si consiglia sempre un’attenta lettura di requisiti e specifiche competenze necessarie prima di inviare le domande. A ... Leggi la notizia su notizie

vaticannews_it : #16gennaio Preparare i giovani cattolici del Pakistan ai concorsi pubblici in modo da farli accedere alle cariche s… - _Carabinieri_ : L'emozione di indossare l'uniforme, un lavoro mai uguale in Italia e all'estero, essere parte essenziale di un grup… - MilanoCitExpo : Concorsi pubblici: sulla piattaforma FP Cgil i moduli formativi su lavoro pubblico e sanità… -