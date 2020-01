Bonus asilo nido 2020: subentro domanda per decesso, circolare Inps (Di venerdì 17 gennaio 2020) Bonus asilo nido 2020: subentro domanda per decesso, circolare Inps Come facciamo regolarmente, forniamo di seguito gli ultimi aggiornamenti relativi a Bonus asilo nido 2020. In questo caso il riferimento è al contenuto del messaggio Inps n. 101 del 14 gennaio 2020. Messaggio con cui l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale informa l’utenza di una nuova funzionalità denominata “subentro per decesso”. Bonus asilo nido, contenuto messaggio Inps Vediamo il funzionamento della nuova funzionalità. In pratica in caso di decesso del genitore richiedente, tale nuova opzione consente il subentro, da parte dell’altro genitore, nella domanda originariamente presentata. La nuova funzionalità è attiva per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2019 che si trovino in un qualsiasi stato, purché diverso da “bozza”, “protocollata annullata” e “chiusa”. ... Leggi la notizia su termometropolitico

