Bianca Atzei Instagram, irresistibile con i guantoni da boxe: «Che leonessa!» (Di venerdì 17 gennaio 2020) La cantante Bianca Atzei, oltre al suo amore per la musica, ha altre mille passioni. Bianca adora fare sport e il suo fisico scolpito ne è la dimostrazione. Poche ore fa su Instagram Bianca Atzei ha postato una serie di foto che la ritraggono in palestra mentre si allena. La bellissima cantante con i guantoni da boxe è irresistibile. I suoi followers sono rimasti colpiti sia dalle sue curve mozzafiato che dalle sue parole. La citazione usata da Bianca le ha permesso di trasmettere ai followers un messaggio importante. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha ricevuto una marea di complimenti e like. Leggi anche –> Bianca Atzei Instagram, il costume non contiene l’abbondante seno: «Che bomba!» Bianca Atzei Instagram: irresistibile con i guantoni da boxe La bellissima Bianca Atzei su Instagram ha completamente catturato l’attenzione dei suoi followers ... Leggi la notizia su urbanpost

