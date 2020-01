Amadeus su Fiorello a Sanremo: “Ci siamo fatti una promessa” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Amadeus ha fatto una promessa all’amico fraterno Fiorello sul Festival di Sanremo Mai smettere di sognare perché (a volte) si avverano. Sin da inizio carriera, Amadeus sperava un giorno di assumere la guida del Festival di Sanremo e oggi quel sogno può dirlo realizzato. Dal 4 all’8 febbraio sarà lui, infatti, il conduttore della manifestazione, di cui è inoltre il direttore artistico. Cosa vedremo nella Città dei Fiori? I 24 concorrenti in gara sono stati annunciati, idem le 10 vallette e anche per quanto riguarda gli ospiti siamo a buon punto. La settantesima edizione sta, insomma, prendendo una decisa connotazione. Per la prima conferenza stampa dell’evento, tenutasi questo martedì, Amadeus racconta le emozioni provate. Come previsto, il bambino canterino protagonista degli spot è proprio lui. Scalpitante in attesa del via ufficiale. Sangue freddo In occasione della cerimonia, ... Leggi la notizia su kontrokultura

IlContiAndrea : Ci sono trattative in corso per alcuni ospiti #Sanremo2020 per ora Amadeus svela quelli certi e con contratto già f… - KontroKulturaa : Amadeus su Fiorello a Sanremo: “Ci siamo fatti una promessa” - - Lory0074 : @il_Conte78 Talent scout di Amadeus, Jovanotti, 883, Fiorello...e altri -