10 curiosità sulla pizza nella sua giornata mondiale (Di venerdì 17 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Alta, bassa, fritta, gourmet. Purché sia pizza. La bandiera della gastronomia nazional-popolare italiana celebra, il 17 gennaio, la sua giornata mondiale. Per la gioia degli estimatori, sparsi in tutto il mondo, di Margherita (creata a Napoli nel 1889 in onore della regina) e compagnia. Qui trovate dieci curiosità sul tema, per fare conversazione a tavola. Davanti a una bella pizza, ovviamente. 1. La pizzeria migliore d’Italia Dove si mangia la miglior pizza d’Italia? Per rispondere facciamo parlare le ultime classifiche pubblicate sul tema, uscite nel 2019. Per il Gambero Rosso, per pizza Awards e per 50 Top pizza il gradino più alto del podio spetta al pizzaiolo Franco Pepe di Pepe in grani di Caiazzo (provincia di Caserta). Chapeau. 2. Patrimonio Unesco Dal 2017 la pizza (o meglio “L’arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano”) è stata ... Leggi la notizia su wired

SanremoAncheNoi : . Viaggi: in libreria una guida con tante curiosità sulla Sicilia - Il Libraio - Laprimaneve : RT @PrudenzanoAnton: Viaggi: in libreria una guida con tante curiosità sulla Sicilia - TassoneMT : RT @PrudenzanoAnton: Viaggi: in libreria una guida con tante curiosità sulla Sicilia -