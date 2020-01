Scomparso a Palermo Alessandro Paradiso, l’appello dei familiari (Di giovedì 16 gennaio 2020) Scomparso a Palermo Alessandro Paradiso. Del ragazzo, 29 anni, palermitano, non si hanno più notizie da oltre 24 ore e forte è la preoccupazione per i familiari che hanno già denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Alessandro Paradiso è stato visto per l’ultima volta alle 6 del mattino del 15 gennaio. Come ogni mattina è sceso da casa per andare a lavorare nel frigo-macello di Mezzojuso. Questa volta però non ha portato con le le chiavi della sua auto che sono rimaste all’interno dello zaino nella sua stanza. A casa Alessandro ha lasciato anche il suo cellulare ed è proprio questo che genera ansie e preoccupazioni. La sua scomparsa è ora avvolta nel mistero. Il ragazzo è già stato cercato in tutto il quartiere Oreto-Stazione, dove vive. Per tutto il giorno ieri il fratello ha setacciato ogni angolo del quartiere che si trova vicino alla Stazione Centrale di Palermo senza ... Leggi la notizia su direttasicilia

