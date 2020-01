Prestazioni sessuali, contanti o gioielli: così un magistrato della corte d’appello “vendeva” le proprie sentenze (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il magistrato, in servizio presso la corte d’Appello di Catanzaro, è in arresto per corruzione in atti giudiziari Le indagini, avviate nel 2018, hanno fatto venire a galla un sistema di corruzione ben rodato. Prestazioni sessuali, compensi in denaro o tramite preziosi in cambio di sentenze favorevoli in processi penali. Le indagini e le accuse … L'articolo Prestazioni sessuali, contanti o gioielli: così un magistrato della corte d’appello “vendeva” le proprie sentenze NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

fattoquotidiano : Palermo, l’inchiesta sui “falsi invalidi”: “Soldi e prestazioni sessuali per avere le pensioni” - Cindy64066217 : Catanzaro, arrestato magistrato: vendeva sentenze in cambio di soldi, preziosi e prestazioni sessuali #PERDIRE - SPQR76070136 : RT @ElioLannutti: È finito in carcere Marco Petrini, magistrato in servizio alla Corte di appello di Catanzaro. Prestazioni sessuali, soldi… -