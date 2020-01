Napoli, donna senza reddito di cittadinanza: per l’Inps è deceduta (VIDEO) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMentre le cronache ci raccontano di pensioni e sussidi erogati nonostante i beneficiari fossero morti, da Napoli arriva un caso in cui succede l’esatto opposto. Ieri sera nella puntata di “Striscia la Notizia” Luca Abete ha raccontato l’incredibile storia della signora Colomba che si vede rifiutato il reddito di cittadinanza perché per l’Inps sarebbe morta. L’inviato del tg satirico ha incontrato la signora Colomba, protagonista di questa assurda vicenda. “Ho fatto la domanda per il reddito di cittadinanza ma mi è stata respinta per un decesso in famiglia”, racconta la diretta interessata. L’origine del problema è stato che alla signora Colomba è stato associato il giorno della morte della madre, scomparsa nel 1993. “Ci attiveremo per superare questa anomalia”, ha spiegato Raffaele ... Leggi la notizia su anteprima24

