Lorenzo De Lauretis: biografia e chi è ne La pupa e il secchione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lorenzo De Lauretis: biografia e chi è ne La pupa e il secchione Lorenzo De Lauretis, l’uomo più intelligente del 2018, è uno dei protagonisti indiscussi del programma televisivo La pupa e il secchione. Scopriamo chi è. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Chi è Lorenzo De Lauretis Lorenzo De Lauretis è nato L’Aquila il 31 marzo del 1991 ed è laureato in informatica presso l’Università degli Studi della città abruzzese. Attualmente è un libero professionista e sta portando a termine il suo Dottorando. Nel 2018 è stato proclamato come l’uomo più intelligente dell’anno vincendo il concorso Brain organizzato dal Mensa, presentando il quoziente intellettivo più alto dell’intera gara. La tv sembra attirarlo Lo stesso Lorenzo, però, è solito comparire in televisione. Ne La pupa e il secchione, il partecipante non appare negli ... Leggi la notizia su termometropolitico

