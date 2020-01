La Vita in Diretta arruola Giovanna Civitillo per Sanremo 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giovanna Civitillo e Amadeus Tra le donne del Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche Giovanna Civitillo, ma nell’insolita veste di spia/inviata. La moglie del conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, è stata infatti arruolata da La Vita in Diretta per la settimana sanremese. Non salirà sul palco del Teatro Ariston tra le presenze femminili attese (salvo sorprese!), ma sarà nella città dei fiori nella squadra del programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, che per l’occasione si trasferirà a Sanremo per seguire da vicino tutto ciò che accadrà al Festival. Per l’ex scossa de L’Eredità, moglie di Amadeus da undici anni, l’occasione di vivere e ‘testimoniare’ per il pubblico un Festival della Canzone Italiana decisamente speciale per la sua famiglia. Tra Moglie (Giovanna) e Marito (Amadeus) ... Leggi la notizia su davidemaggio

