Carlo Pietropoli attaccato da Lorenzo Riccardi: è scontro a Uomini e Donne (Di giovedì 16 gennaio 2020) Uomini e Donne oggi, Carlo Pietropoli tratta male una corteggiatrice: interviene Lorenzo Riccardi La puntata odierna del Trono Classico di Uomini e Donne è stata pregna di polemiche. Cos’è successo? C’è stato un clamoroso scontro tra Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi. Difatti quest’ultimo, dopo aver visto il tronista trattare male una delle sue corteggiatrici, è andato su tutte le furie, attaccandolo duramente: “Ma dove caz*o vivi? Ma cosa stai dicendo? Fai il bravo Carlo! Ma se tu avessi una sorella e uno stron*o come te la trattasse in questo modo, cosa diresti?” Ovviamente a quel punto è scoppiato un vero e proprio caos a Uomini e Donne che ha lasciato di stucco tutti i numerosi telespettatori. Ma non è finita qua perchè Carlo Pietropoli, dopo questo attacco, si è alzato dal suo trono, dirigendosi verso l’opinionista e urlandogli: “Non ... Leggi la notizia su lanostratv

