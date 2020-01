Calciomercato – Novità per Piatek, doppio colpo Juventus: difensore per la Samp, la Lazio guarda in casa Inter (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Calciomercato entra sempre più nella sua fase decisiva. Ore intense di trattative che stanno portando ad alcune definizioni e a qualche operazione impostata per il futuro. Molto attive le squadre di Serie A. Le ultime notizie. Atalanta – I bergamaschi sono sempre alla ricerca di un terzino. Il nome in cima alla lista è quello di Czyborra. Contatti con l’Heracles Almelo stesso club si provenienza di Gosens. Valutati anche Joe Bryan del Fulham e Tsimikas dell’Olympiakos, nel mirino anche del Napoli in caso di partenza di Ghoulam. Bologna – Per il Bologna è in arrivo un nuovo rinforzo dalla Serie B. Si tratta di Federico Bonini, difensore centrale classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 3 presenze con la Virtus Entella. Genoa – In uscita dal Grifone Paolo Ghiglione. Dopo essere stato una pedina fondamentale della prima parte di stagione, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

