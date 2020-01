“Sono nato con la sindrome di Asperger, ma le sardine mi hanno salvato la vita”: Lorenzo Donnoli a TPI (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’intervista di TPI a Lorenzo Donnoli (sardine) Lorenzo Donnoli ha 28 anni e un timido accento emiliano-romagnolo, il timbro di voce profondo, gli occhi sottili e lo sguardo attento: da novembre 2019 è uno dei più ferventi attivisti del movimento delle sardine. nato a Bologna e cresciuto a Ferrara, poco più che 20enne è partito per l’Erasmus, ha trascorso un periodo in Australia e poi è approdato a Roma, cimentandosi nei mestieri più disparati e smussando quelle “esse” emiliane così marcate, cercando di uscire dall’isolamento emotivo a cui spesso è destinato chi, come lui, nasce con la sindrome di Asperger. “A 16 anni ero chiuso nel mio mondo, disegnavo cartine di mondi inventati, facevo classifiche di programmi inesistenti, mi perdevo a disegnare, non ascoltavo a scuola, non capivo perché non ci riuscissi”, racconta a TPI, e ricorda ... Leggi la notizia su tpi

