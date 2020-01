Orari Coppa Italia calcio 15 gennaio: calendario partite, diretta tv, programma in chiaro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Continua quest’oggi, mercoledì 15 gennaio, con altri tre incontri il calendario degli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio maschile 2019-2020. Il programma odierno si aprirà alle ore 15.00 a Firenze con l’interessante sfida tra Fiorentina e Atalanta, remake della semifinale della scorsa edizione, mentre alle ore 18.00 i riflettori saranno puntati su “San Siro” per il match Milan-Spal in cui Zlatan Ibrahimovic proverà a trascinare i rossoneri alla qualificazione. In chiusura di giornata, alle 20.45, la Juventus ospiterà l’Udinese all’Allianz Stadium in un confronto sulla carta molto sbilanciato. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’Orario di tutte le partite odierne valevoli per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020. Le sfide saranno trasmesse gratuitamente ed in chiaro in diretta tv su Rai 1 o Rai ... Leggi la notizia su oasport

DiMarzio : #CoppaItalia - Finisce anche #InterCagliari, i risultati e il tabellone - JoeVasapollo : Rispondo a tutti quelli che me lo hanno chiesto: è plausibile che venerdì escano date/orari di 3° e 4° giornata di… - GraziaMarocco : RT @DiMarzio: #CoppaItalia - Finisce anche #InterCagliari, i risultati e il tabellone -