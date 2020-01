Milan Games Week 2020: date e primi dettagli dell'attesa decima edizione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Forte del crescente successo delle precedenti edizioni, Milan Games Week, l'evento di Fiera Milano e Fandango Club dedicato al mondo dei videogiochi, degli e-sport e dell'home entertainment, si prepara a festeggiare la 10a edizione. Scopriamo i dettagli condivisi nel comunicato ufficiale.Il più grande consumer show italiano dedicato al mondo gaming, gestito e organizzato da Fiera Milano e Fandango Club, agenzia Milanese di live communication, andrà in scena nel quartiere espositivo fieraMilano a Rho da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2020.Cresciuta nel tempo, Milan Games Week, che arricchisce il portafoglio mostre di Fiera Milano, sempre più incubatore ideale di eventi fieristici che guardano alle nuove generazioni, ha registrato di anno in anno nuovi record di visitatori ed è oggi un appuntamento imperdibile sia per gli appassionati sia per i brand che vogliono alimentare e ... Leggi la notizia su eurogamer

