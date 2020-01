L’uomo del giorno, Gigi Radice: i successi col Torino e gli aneddoti, quando disse “fuori i coglioni” e Pecci… (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gigi Radice, grande ex calciatore e allenatore, si è spento poco più di un anno fa, due giorni prima di Milan-Torino. Il caso ha voluto così. Le due squadre simbolo della sua carriera. Con i rossoneri Radice vinse tre scudetti e una Coppa Campioni. Fu costretto ad abbandonare la carriera da calciatore a soli 26 anni a causa di un grave infortunio al ginocchio. Lo scudetto 1961-1962 fu quello che lo vide maggiormente protagonista nel ruolo di terzino sinistro. Radice è considerato a furor di popolo l’importatore del pressing a tutto campo. Grazie alle sue innovazioni tattiche, il Toro vinse lo scudetto nella stagione 1975-1976, l’ultimo della sua storia. Il settimo sigillo granata, quel titolo che evocò anche paragoni con il Grande Torino. Un modello di calcio innovativo. Radice cercò di ripercorrere il calcio totale dell’Ajax. Tra i protagonisti del trionfo Pulici e ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

