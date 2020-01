Lotta, Nikoloz Kakhelashvili si impone nei -97 kg della greco-romana alle Ranking Series 2020 di Ostia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nikoloz Kakhelashvili torna a casa con il primo posto nelle Ranking Series di Lotta scattate al PalaPellicone di Ostia, che nella giornata odierna hanno visto protagoniste sette categorie della greco-romana. L’azzurro compie percorso netto nei -97 kg e fa il pieno di punti nella competizione che servirà a determinare le teste di serie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro, che lo scorso anno si era imposto nel’appuntamento di Sassari, ha battuto per superiorità il venezuelano Luillys Jose Perez Mora con un netto 9-0 nel turno di qualificazione, poi ha superato lo statunitense Daniel Collett Miller ai punti negli ottavi di finale per 3-1. Eliminato il francese Mélonin Noumonvi per superiorità tecnica (9-0) ai quarti, in semifinale tocca al finlandese Matti Elias Kuosmanen lasciare strada all’azzurro ai punti per 8-4. Completata in finale la cavalcata trionfale ... Leggi la notizia su oasport

Lotta Nikoloz Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lotta Nikoloz